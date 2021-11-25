Демократы блокировали назначение Омаровой в минфин США

Демократы не дали Сауле Омаровой занять пост в минфине США. Кандидатуру уроженки СССР заблокировали пятеро сенаторов, передает телеканал «Известия». Рабочее большинство в сенате США на стороне демократов. В начале ноября Байден выдвинул Омарову на должность регулятора банков. Белый дом продолжает поддерживать ее кандидатуру. При этом республиканцы критиковали уроженку СССР за левые взгляды. Сама Омарова заявила, что она не коммунистка.

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