Путин отметил возможность договориться по поставкам газа в Сербию

Президент России Владимир Путин на встрече с сербским лидером Александром Вучичем заявил, что стороны могут договориться о поставках газа в Сербию. Путин добавил, что главы государств найдут приемлемое решение.

«Знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят, связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца. Но, во всяком случае, найдем такое решение, которое будет безусловно приемлемо для наших сербских друзей», — отметил Путин.

Ранее, 13 ноября, сербский лидер признался, что у Путина всегда можно многому научиться. По его словам, президент России укрепил политическую, экономическую и другие сферы страны, а также является тем, «кто возвысил Россию».

1 ноября Вучич заявил, что Россия, которая в больших объемах поставляет газ в европейские страны, очень важна для энергетической безопасности Европы.

7 октября Сербия выразила надежду на поставку российского газа по привлекательной цене. За день до этого Вучич обратил внимание на то, что виновниками энергетического кризиса в Европе являются сами европейцы. Он отметил, что страны Евросоюза (ЕС) спровоцировали энергокризис тем, что не заключили долгосрочные контракты на поставки газа из России своевременно.