В заксобрании Челябинской области рассказали детали конфликта из-за QR-кодов

Председатель комитета законодательного собрания Челябинской области по социальной политике Сергей Буяков в четверг, 25 ноября, рассказал «Известиям» подробности конфликта с участием противников QR-кодов, произошедшего в здании заксобрания.

По словам депутата, в этот день проходило заседание, и инициативная группа примерно из 30 человек, настроенная против QR-кодов, пришла в здание со своими требованиями.

«Я спустился, чтобы переговорить с ними, чтобы успокоить страсти, накал страстей снизить. Пообщался, переговорил. Основное их требование было связано с принятием сегодня постановления законодательным собранием о поддержке федеральных законов, связанных с QR-кодами», — объяснил он.

Буяков, поговорив с людьми, выяснил, что в основе конфликта было две ситуации. Оказалось, что часть людей, пришедших в здание законодательного органа хотели пройти в зал заседания, чтобы выступить там. Депутат в свою очередь объяснил им, что регламент не позволяет этого делать, так как согласно ему, за пять дней до предполагаемого выступления надо направить в заксобрание обращение.

Кроме того, большинство депутатов находятся на видеосвязи с учетом эпидемиологической ситуации, подчеркнул он.

«Второй момент, который мы разрешили на месте — люди принесли обращение, и обращение у них не принимали. А когда я встал вникать — не принимали потому, что оно не было персонифицировано, что это в законодательное собрание. То есть просто было написано депутатам и подписанные листы, и обратной связи не было, данных, имеется в виду», — объяснил депутат.

Тогда, по словам Буякова, шесть человек из инициативной группы вместе с ним и его коллегами прошли в отдел обращений граждан, где люди написали обращение в законодательное собрание и указали данные для обратной связи. Все обращения были приняты и людям отдали копии с соответствующими отметками, что упокоило пришедших, отметил он.

Кроме того, депутат объяснил гражданам, что их пожелания и требования услышаны и они будут направлены в адрес Госдумы.

Буяков, в тоже время, отметил, что когда он спустился, то «действительно был накал страстей», но потасовки граждан с охраной уже не происходило.

«Наверное что-то там было, но при мне не было», — заключил он.

В региональном управлении МВД России в свою очередь отказались от комментариев по поводу инцидента.

Ранее в этот же день СМИ сообщили, что противники QR-кодов устроили в Челябинске потасовку с охранниками в холле здания областного заксобрания. В пресс-службе регионального заксобрания сообщили, к собравшимся в фойе вышел Буяков, и пытается успокоить людей.

11 ноября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в настоящее время разрабатываются законопроекты об обязательном предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 в транспорте, кафе и магазинах. Об их внесении на рассмотрении депутатов Госдумы оперштаб сообщит дополнительно.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в свою очередь днем ранее отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.