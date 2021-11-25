Восемь человек погибли при взрыве в столице Сомали

Восемь человек погибли и еще 17 находятся в критическом состоянии в результате взрыва в столице Сомали Могадишо. Об этом 25 ноября сообщили в местной полиции.

«При взрыве погибли восемь человек. 17 человек находятся в критическом состоянии», — приводит данные правоохранительных органов сомалийское издание Garowe Online.

Взрыв прогремел в городе в четверг утром, за ним последовала стрельба. По данным издания, целью взрыва стал конвой миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).

В то же время местный портал Goobjoog News сообщил, что взрыв произошел рядом со школой и среди пострадавших могут быть учащиеся и преподаватели.

По данным СМИ, ответственность за произошедшее взяла запрещенная в РФ группировка «Аш-Шабаб», которая связана с «Аль-Каидой» (организация признана террористической и запрещена в России).

Ранее, 11 ноября, в Могадишо прогремел взрыв около контрольно-пропускного пункта рядом с мечетью, ранения получили три человека. После этого сообщалось о еще одном мощном взрыве.

До этого, 30 июля, на юге Сомали, в городе Кисмайо, был подорван автобус, перевозивший игроков футбольной команды. Тогда погибли до десяти человек.

В июне не менее двух человек погибли в Могадишо при атаке террориста-смертника на военнослужащих. Отмечалось, что нападающий совершил теракт возле оживленной автобусной остановки во время пересечения военными блокпоста.