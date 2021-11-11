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Второй за сутки взрыв прогремел в столице Сомали

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Мощный взрыв прогремел в четверг, 11 ноября, в сомалийской столице Могадишо. Об этом сообщает новостной портал Garowe online.

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Это второй взрыв в городе за сутки. Данных о пострадавших не поступало, передает ТАСС.

Первый взрыв прогремел около контрольно-пропускного пункта рядом с мечетью. Ранения получили три человека.

30 июля на юге Сомали, в городе Кисмайо, был подорван автобус, перевозивший игроков футбольной команды. Тогда погибли до десяти человек.

В июне не менее двух человек погибли в Могадишо при атаке террориста-смертника на военнослужащих.

В Сомали продолжается политический кризис. Срок полномочий Мохамеда Абдуллахи на посту главы государства истек в феврале, до 1 февраля ожидались выборы, однако из-за разногласий по составу избирательной комиссии и ее полномочий голосование не проводилось.

Из-за нестабильной политической ситуации в стране участились теракты и провокации.

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