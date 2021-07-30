Автобус с футболистами подорвали на юге Сомали

На юге Сомали 30 июля был подорван автобус, перевозивший игроков футбольной команды. Об этом сообщает портал Puntlandpost.

По его данным, взрыв произошел в городе Кисмайо. На месте событий работают полицейские, район был оцеплен. Другие подробности происшествия пока не приводятся.

При этом по некоторым данным в результате происшествия по меньшей мере погиб один человек и более 10 получили ранения, пишет «Спорт-Экспресс».

5 июня сообщалось, что не менее двух человек погибли при атаке террориста-смертника на военнослужащих в столице Сомали. По данным осведомленных источников, нападающий совершил теракт возле оживленной автобусной остановки во время пересечения военными блокпоста.