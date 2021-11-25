Биолог Баранова объяснила ликвидацию коронавируса в Японии

В Японии COVID-19 пропал потому, что в стране распространился его «испорченный» «Дельта»-вариант. Об этом 25 ноября заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Поскольку в Японии была одна «Дельта», в ней, как сообщают японские коллеги, накопились мутации в белке nsp14. А этот белок определяет способность вируса исправлять мутации», — сказала она в интервью «Ленте.ру».

Она пояснила, что, «поскольку сам nsp14 «испортился», исправить уже ничего не мог, ошибки стали множиться бесконтрольно» и вирус исчез.

По словам эксперта, островное государство от всех изолировано, там не наблюдалось широкого разнообразия штаммов, а также в нем строго соблюдались антикоронавирусные санитарные меры.

Биолог отметила, что такие варианты развития событий уже встречались в истории.

18 ноября профессор Национального японского института генетики Итуро Иноуэ сообщил, что «Дельта»-вариант COVID-19 в Японии накопил столько мутаций в исправляющем ошибки, неструктурном белке вируса, называемом nsp14, что при попытках вовремя их исправить штамм самоуничтожился. По его словам, по мере того как мутации накапливались, в конечном итоге вирус стал неисправен настолько, что не смог создавать копии самого себя.

Позднее, 22 ноября, вирусолог Павел Волчков в беседе с «Известиями» призвал учесть, что в Японии эффективно справляются со вспышками COVID-19 с помощью различных ограничений, карантинных мероприятий, ношения медицинских масок и высокого уровня вакцинации, что также могло бы привести к сокращению числа заболевших.

25 ноября руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что сообщения о том, что штамм «Дельта» COVID-19 способен самоуничтожаться, пока звучат как чудо. Он выразил опасение, что реальность выглядит совсем иначе. Он отметил, что линия «Дельта» во всех странах постоянно мутирует и диссоциирует на дочерние подлинии, которые потенциально могут стать даже более опасными. Ученый подчеркнул, что сейчас сложно представить себе описанную японскими коллегами ситуацию, при которой вирус мутировал так, что утратил способность размножаться.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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