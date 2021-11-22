Вирусолог оценил теорию японского генетика о самоликвидации штамма «Дельта»

Вирусолог, заведующий Лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» оценил теорию профессора Национального японского института генетики Итуро Иноуэ о том, что в стране произошло самоуничтожение «Дельта»-штамма коронавируса.

По словам Иноуэ, «Дельта»-вариант COVID-19 в Японии накопил столько мутаций в исправляющем ошибки, неструктурном белке вируса, называемом nsp14, что при попытках вовремя их исправить штамм самоуничтожился.

«Согласно теории японских ученых, в Японию пришел вариант «Дельта» со своей скоростью мутаций, но так как у японцев энзим (фермент. — Ред.) APOBEC3A более активный, чем у других народов, то это привило к вырождению вируса. Активность фермента нарушила скорость мутаций. А для вируса это определяющая величина. Она должна быть такой, чтобы вирус оставался гибким в постоянно меняющихся условиях, но не избыточно большой. В этом случае мутаций будет слишком много, что приведет к тому, что нежизнеспособных частиц по сравнению с жизнеспособными будет столько, что вирус потеряет свою контагиозность», — подчеркнул Волчков.

Из-за этой способности японцев вирус набрал слишком большое число мутаций, которые не позволили ему эволюционировать дальше, объяснил вирусолог. Данную теорию можно было бы проверить, если бы в Японии секвенировали все вирусы. В таком случае средняя скорость приобретения мутаций в Японии была бы сильно выше, чем в других странах.

Однако, как добавил Волчков, есть доводы и против этой идеи. Например, близкая Японии генетически Корея должна была бы продемонстрировать такой же уровень активности APOBEC3A, однако этого не наблюдается. Кроме того, эксперт призвал учесть, что всё это происходит в стране, где эффективно справляются со вспышками COVID-19 с помощью различных ограничений, карантинных мероприятий, ношения медицинских масок и высокого уровня вакцинации, что также могло бы привести к сокращению числа заболевших.

Директор центра «Институт междисциплинарных медицинских исследований» Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук, в свою очередь, добавил, что в Японии вакцинировано более 75% населения, жители страны достигли порога популяционного иммунитета, которым и объясняется резкое падение числа новых случаев коронавирусной инфекции.

Это никак не связано с биологией вируса. Япония стала одним из лидеров по количеству полностью вакцинированных в мире, поэтому не нужно искать какие-то дополнительные причины, чтобы объяснить уменьшение числа заболевших.Это хороший пример того, как работает вакцинация в отдельно взятой стране», — подчеркнул эксперт.

В октябре журнал Nature Communications сообщал, что ранее неизвестный вирус, передающийся людям от клещей и способный вызывать острую лихорадку, был идентифицирован в Японии. Всего инфекция обнаружена у семи пациентов, случаи фиксировались с 2014 по 2020 год. Симптомами заражения были лихорадка и снижение количества тромбоцитов и лейкоцитов в крови.