В Роспотребнадзоре опровергли «самоуничтожение» штамма «Дельта»-штамма

Сообщения о том, что штамм «дельта» COVID-19 способен самоуничтожаться, пока звучат как чудо. Об этом 25 ноября рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

22 ноября руководитель команды ученых из Национального института генетики и Университета Ниигаты Ицуро Иноуэ заявил, что циркулирующий в Японии штамм «дельта» мог накопить слишком много мутаций в одном из своих неструктурных белков. Это, по словам ученого, со временем могло привести к его «самоликвидации».

«Новость из Японии о том, что штамм «Дельта» домутировал до того, что «самоликвидировался», была разнесена СМИ, и это было похоже на чудо, которое предзнаменовало бы скорое окончание пандемии. Боюсь, реальность выглядит совсем иначе. Пока мы отмечаем то, что линия «Дельта» во всех странах постоянно мутирует и диссоциирует на дочерние подлинии, которые потенциально могут стать даже более опасными», — передает слова Хафизова «РИА Новости».

В качестве примера он привел подлинию штамма AY.4.2. Она, по мнению ученого, немного заразнее, чем «исходная дельта». По словам Хафизова, в Великобритании она сейчас выявляется в 18% всех новых случаях заражений коронавирусом.

Ученый подчеркнул, что сейчас сложно представить себе описанную японскими коллегами ситуацию, при которой вирус мутировал так, что утратил способность размножаться. Но одновременно с этим он как-то широко размножился среди населения, чтобы дать продолжение неудачной своей версии.

Также Хафизов упомянул о главном, на его взгляд, отличии между Южной Кореей и Японией. Так, в последней население сразу мобилизовалось и стало крайне дисциплинированным в части соблюдения социальной дистанции и ношения масок, В Южной Корее вынуждены были вводить штрафы за отсутствие защиты.

24 ноября британские ученые заявили о риске распространения нового штамма коронавируса, потенциально более опасного, чем остальные варианты вируса. По мнению специалистов, особая опасность данного штамма обусловлена содержанием в нем самого большого количества мутаций. Из-за этого он более устойчив к вакцине, предупреждают ученые.

На текущий момент в мире зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом — в Ботсване, ЮАР и Гонконге. По словам специалистов, этот вариант может быть хуже, чем остальные, включая доминирующий в мире штамм «Дельта».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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