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В Роспотребнадзоре опровергли «самоуничтожение» штамма «Дельта»-штамма

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Сообщения о том, что штамм «дельта» COVID-19 способен самоуничтожаться, пока звучат как чудо. Об этом 25 ноября рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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22 ноября руководитель команды ученых из Национального института генетики и Университета Ниигаты Ицуро Иноуэ заявил, что циркулирующий в Японии штамм «дельта» мог накопить слишком много мутаций в одном из своих неструктурных белков. Это, по словам ученого, со временем могло привести к его «самоликвидации».

«Новость из Японии о том, что штамм «Дельта» домутировал до того, что «самоликвидировался», была разнесена СМИ, и это было похоже на чудо, которое предзнаменовало бы скорое окончание пандемии. Боюсь, реальность выглядит совсем иначе. Пока мы отмечаем то, что линия «Дельта» во всех странах постоянно мутирует и диссоциирует на дочерние подлинии, которые потенциально могут стать даже более опасными», — передает слова Хафизова «РИА Новости».

В качестве примера он привел подлинию штамма AY.4.2. Она, по мнению ученого, немного заразнее, чем «исходная дельта». По словам Хафизова, в Великобритании она сейчас выявляется в 18% всех новых случаях заражений коронавирусом.

Ученый подчеркнул, что сейчас сложно представить себе описанную японскими коллегами ситуацию, при которой вирус мутировал так, что утратил способность размножаться. Но одновременно с этим он как-то широко размножился среди населения, чтобы дать продолжение неудачной своей версии.

Также Хафизов упомянул о главном, на его взгляд, отличии между Южной Кореей и Японией. Так, в последней население сразу мобилизовалось и стало крайне дисциплинированным в части соблюдения социальной дистанции и ношения масок, В Южной Корее вынуждены были вводить штрафы за отсутствие защиты.

24 ноября британские ученые заявили о риске распространения нового штамма коронавируса, потенциально более опасного, чем остальные варианты вируса. По мнению специалистов, особая опасность данного штамма обусловлена содержанием в нем самого большого количества мутаций. Из-за этого он более устойчив к вакцине, предупреждают ученые.

На текущий момент в мире зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом — в Ботсване, ЮАР и Гонконге. По словам специалистов, этот вариант может быть хуже, чем остальные, включая доминирующий в мире штамм «Дельта».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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