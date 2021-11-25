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Тимошенко заявила о стоящей перед РФ и Белоруссией на коленях Украине

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Украину поставили на колени, поскольку страна зависит от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом 22 ноября заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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«Реальное спасение будет, если Беларусь и Россия не выключат рубильники по перетокам электроэнергии, то есть по поставке электроэнергии в Украину. Потому что у нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено всё, что нужно для отопительного периода, и это значит, что нас поставили практически на колени», — сказала она в эфире телеканала «Наш».

По словам политика, передача аварийных перетоков означает, что в стране чрезвычайное положение.

«Если бы мы сейчас были отсоединены от России и Беларуси, то всё, у нас не хватало бы электроэнергии. Потому что сейчас идут аварийные перетоки, и об этом сказало само правительство, а аварийные перетоки — это означает чрезвычайное положение», — отметила Тимошенко.

Ранее, 23 ноября, депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егор Устинов заявил, что на Украине начались веерные отключения электричества, в результате перебоев часть объектов инфраструктуры начали использовать дизельные генераторы. По его словам, отключения в течение месяца наблюдаются в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Как убежден парламентарий, сложившаяся ситуация связана с бездействием властей страны.

До этого, 21 ноября, сообщалось, что Украина снова запросила поставки электроэнергии из Белоруссии. По данным «Укрэнерго» на утро того дня, объемы импортируемой энергии составляли 415 мегаватт в час. Возобновление экспорта электроэнергии на Украину подтвердили в министерства энергетики Белоруссии.

20 ноября Тимошенко заявила, что украинские чиновники искусственно создали энергетический кризис в стране. Она отметила, что чиновники высокого уровня «встали на колени» перед Минском и просят у Белоруссии «аварийные перетоки».

9 ноября глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко отметил, что сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.

8 ноября издание «Страна.ua» сообщило, что Белоруссия отказалась от продажи электроэнергии Украине. Компания «Белэнерго» уточнила, что с ноября поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут, а заключения новых соглашений такого типа не планируется. Минэнерго Белоруссии предупредило, что с 18 ноября завершаются поставки электроэнергии на Украину.

В конце октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер указала на то, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.

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