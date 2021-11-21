Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии

Украина снова запросила поставки электроэнергии из Белоруссии. По данным «Укрэнерго» на утро 21 ноября объему импортируемой энергии составляют 415 мегаватт в час.

«Белоруссия. Экспорт: 0 МВт в час. Импорт: 415 МВт в час», - следует из опубликованных данных.

8 ноября издание «Страна.ua» сообщило, что Белоруссия отказалась от продажи электроэнергии Украине. Компания «Белэнерго» уточнила, что с ноября поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут, а заключения новых соглашений такого типа не планируется.

Затем минэнерго Белоруссии предупредило, что с 18 ноября завершаются поставки электроэнергии на Украину.

9 ноября директор Фонда энергетического развития, член общественного совета при Минэнерго РФ Сергей Пикин спустя день обратил внимание на то, что для Украины прекращение поставок электроэнергии из Белоруссии будет иметь самые тяжелые последствия. Он напомнил, что на Украине наблюдается тяжелейший энергетический кризис и больше половины тепловых станций остановлены из-за отсутствия угля.