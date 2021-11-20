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Тимошенко назвала виновных в энергетическом кризисе на Украине

Тимошенко обвинила украинских чиновников в создании энергетического кризиса
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Украинские чиновники искусственно создали энергетический кризис в стране. Об этом в субботу, 20 ноября, заявила экс-глава правительства Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в комментарии каналу «Украина 24».

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«Этот кризис создан искусственно. Я хочу знать фамилию, имя, отчество каждого чиновника, который получил команду в такую ситуацию поставить страну. Кто не закачал газ, не положил уголь, кто сорвал полностью нам зимний период стабильной работы», — отметила бывший премьер.

Теперь чиновники высокого уровня «встали на колени» перед Минском и просят у Белоруссии «аварийные перетоки», сказала она.

«Если только будет –10 °C и ниже и продержится это хотя бы две недели, вот тут у нас начнутся серьезные проблемы. И поэтому я хочу сказать, что энергетический кризис создан», — подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, на Украине в принципе не может быть энергетического кризиса, так как страна «отличается от всех остальных стран Европы»: объем ее газохранилищ составляет 38 млрд куб. м.

Ранее, 18 ноября, минэнерго Белоруссии прекратило поставки электроэнергии на Украину. Ведомство также обратило внимание на то, что возможность дальнейшего осуществления подобных поставок на Украину «будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей».

Директор Фонда энергетического развития, член общественного совета при Минэнерго РФ Сергей Пикин спустя день допустил, что для Украины прекращение поставок электроэнергии из Белоруссии будет иметь самые тяжелые последствия. По его словам, в настоящий момент украинские власти столкнулись с тяжелейшим энергетическим кризисом.

Вместе с тем 28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер также заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.

При этом 15 ноября министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что в настоящий момент в ведомство не поступало запросов от Киева о росте поставок угля. Шульгинов также добавил, что пока нет и решения о поставках на Украину непосредственно электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день заявил, что государство успешно справляется с вызовом дефицита угля. Он заверил, что в ближайшее время в порты страны прибудут семь судов «Панамакс», и этот доставленный морем уголь вместе с тем, что добывается на самой Украине, «полностью закрывает потребность энергетической сферы до конца года».

2 ноября бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что предстоящий зимний сезон будет крайне сложным для Украины. Он отметил, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.

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