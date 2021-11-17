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Минэнерго Белоруссии объявило о прекращении поставок электричества на Украину с 18 ноября

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Белоруссия прекратит поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября. Об этом говорится в сообщении Минэнерго республики, которое приводит в среду, 17 ноября, «БелТА».

«Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений», — указано в заявлении.

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Минэнерго Белоруссии также обратило внимание на то, что возможность дальнейшего осуществления подобных поставок на Украину «будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей», добавляет «Газета.Ru».

О том, что Белоруссия отказалась от продажи электроэнергии Украине, сообщило 8 ноября издание Страна.ua. Отмечалось, что компания «Белэнерго» заявила о том, что с ноября текущего года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут.

Директор Фонда энергетического развития, член общественного совета при Минэнерго РФ Сергей Пикин спустя день допустил, что для Украины прекращение поставок электроэнергии из Белоруссии будет иметь самые тяжелые последствия. По его словам, в настоящий момент на Украине наблюдается тяжелейший энергетический кризис.

Вместе с тем 28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер также заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.

15 ноября в российском «Газпроме» указали, что запасы в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) на 37% ниже прошлогодних значений. Отмечалось, что запасы топлива в украинских ПХГ находятся на уровне 10,3 млрд куб. м.

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