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Минск подтвердил возобновление поставок электроэнергии Украине

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Белоруссия возобновила экспорт электроэнергии на Украину. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщается в Telegram-канале министерства энергетики республики.

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«Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день компания «Укрэнерго» сообщила о возобновлении импорта электроэнергии из Белоруссии. По данным компании, объемы импортируемой энергии составляют в текущий момент 415 мегаватт в час.

8 ноября издание «Страна.ua» сообщило, что Белоруссия отказалась от продажи электроэнергии Украине. Компания «Белэнерго» уточнила, что с ноября поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут, а заключения новых соглашений такого типа не планируется.

Затем минэнерго Белоруссии предупредило, что с 18 ноября завершаются поставки электроэнергии на Украину.

9 ноября директор Фонда энергетического развития, член общественного совета при Минэнерго РФ Сергей Пикин спустя день обратил внимание на то, что для Украины прекращение поставок электроэнергии из Белоруссии будет иметь самые тяжелые последствия. Он напомнил, что на Украине наблюдается тяжелейший энергетический кризис и больше половины тепловых станций остановлены из-за отсутствия угля. Запасы угля на Украине, по его словам, находятся на критически низких уровнях. Ситуация с газом в стране лучше, чем с углем, но хуже, чем обычно, добавил он.

В свою очередь эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в комментарии «Известиям» уточнил, что приостановка поставок электроэнергии из Белоруссии осуществлялась по рамочным контрактам, и, возможно, поставки белорусской электроэнергии будут осуществляться по другим соглашениям.

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