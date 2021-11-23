На Украине заявили о начале веерных отключений электричества

На Украине начались веерные отключения электричества. В результате перебоев часть объектов инфраструктуры начали использовать дизельные генераторы, сообщил депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Егор Устинов.

По его словам, отключения в течение месяца наблюдаются в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах.

Как убежден парламентарий, сложившаяся ситуация связана с бездействием властей Украины. Он подчеркнул необходимость принять срочные меры для борьбы с энергокризисом.

«Нужно вводить мораторий на повышение тарифов, срочно заключать прямые контракты на энергоносители, оказать господдержку угледобывающим предприятиям страны», — приводит слова Устинова пресс-служба партии.

При этом в «Укрэнерго» сообщили, что веерных отключений электроэнергии в стране на данный момент нет.

20 ноября лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские чиновники искусственно создали энергетический кризис в стране. По ее словам, на Украине, в принципе, не может быть энергетического кризиса, так как страна «отличается от всех остальных стран Европы»: объем ее газохранилищ составляет 38 млрд куб. м.

9 ноября глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко отметил, что сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.

В конце октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер указала на то, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.