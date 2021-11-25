Биолог объяснила опасность исчезновения «Дельта»-штамма COVID-19 в РФ

«Самоликвидация» штамма коронавируса дельта, как это произошло в Японии, может быть опасна для России, так как этот вариант сдерживает другие мутации инфекции, рассказала 25 ноября биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния) Анча Баранова.

Она объяснила, что в Японии не было того разнообразия штаммов COVID-19, в отличие от стран Европы. По ее словам, сыграл тот факт, что Япония изолирована естественными границами, так как является островным государством.

«Поскольку в Японии была одна дельта, в ней, как сообщают японские коллеги, накопились мутации в белке nsp14. А этот белок определяет способность вируса исправлять мутации. Но поскольку сам nsp14 «испортился», то исправить уже ничего не мог, ошибки стали множиться бесконтрольно. И, в конце концов, вирус пришел к печальному для себя финишу», — отметила она в интервью изданию «Ленте.ру».

По словам Барановой, «испорченный» «Дельта»-штамм в Японии спровоцировал появление производных штаммов с ослабленными функциями по исправлению мутаций.

«Единственный признак, по которому мы можем сказать, что в России доминирует дельта, а других штаммов нет — это информация о секвенированных вирусах, которая приходит из Роспотребнадзора», — добавила биолог.

22 ноября профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ рассказал, что «Дельта»-вариант коронавируса в Японии самоуничтожился. Он добавил, что число случаев заболеваний в стране не увеличивается.

Ряд ученых утверждали, что этому способствовали вакцинация (по состоянию на среду, 17 ноября, в Японии полностью привиты 75,7% жителей).

Как прокомментировал ситуацию руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сообщения о том, что штамм «дельта» COVID-19 способен самоуничтожаться, пока звучат как чудо.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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