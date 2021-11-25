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Биолог объяснила опасность исчезновения «Дельта»-штамма COVID-19 в РФ

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«Самоликвидация» штамма коронавируса дельта, как это произошло в Японии, может быть опасна для России, так как этот вариант сдерживает другие мутации инфекции, рассказала 25 ноября биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния) Анча Баранова.

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Она объяснила, что в Японии не было того разнообразия штаммов COVID-19, в отличие от стран Европы. По ее словам, сыграл тот факт, что Япония изолирована естественными границами, так как является островным государством.

«Поскольку в Японии была одна дельта, в ней, как сообщают японские коллеги, накопились мутации в белке nsp14. А этот белок определяет способность вируса исправлять мутации. Но поскольку сам nsp14 «испортился», то исправить уже ничего не мог, ошибки стали множиться бесконтрольно. И, в конце концов, вирус пришел к печальному для себя финишу», — отметила она в интервью изданию «Ленте.ру».

По словам Барановой, «испорченный» «Дельта»-штамм в Японии спровоцировал появление производных штаммов с ослабленными функциями по исправлению мутаций.

«Единственный признак, по которому мы можем сказать, что в России доминирует дельта, а других штаммов нет — это информация о секвенированных вирусах, которая приходит из Роспотребнадзора», — добавила биолог.

22 ноября профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ рассказал, что «Дельта»-вариант коронавируса в Японии самоуничтожился. Он добавил, что число случаев заболеваний в стране не увеличивается.

Ряд ученых утверждали, что этому способствовали вакцинация (по состоянию на среду, 17 ноября, в Японии полностью привиты 75,7% жителей).

Как прокомментировал ситуацию руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сообщения о том, что штамм «дельта» COVID-19 способен самоуничтожаться, пока звучат как чудо.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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