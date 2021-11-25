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Удаленное у Байдена образование оказалось доброкачественным

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Гистологическое исследование подтвердило, что полип, который был удален у президента США Джо Байдена, был доброкачественным, но потенциально предраковым образованием. Об этом говорится в заявлении врача американского лидера Кевина О'Коннора.

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«У президента Байдена был удален из восходящей кишки трехмиллиметровый доброкачественный на вид полип. Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома», — говорится в сообщении О'Коннора, распространенном Белым домом 24 ноября.

На прошлой неделе 79-летний Байден проходил медобследование, по итогам которого врачи заключили, что состояние его здоровья позволяет без всяких ограничений исполнять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего.

19 ноября Байден временно передал полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока он находился под анестезией в больнице, где ему провели колоноскопию. Это стало первым случаем временной передачи полномочий вице-президенту с момента прихода администрации Байдена к власти в США, а также первым случаем, когда у власти в США оказалась темнокожая женщина.

В этот же день лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор заявил в отчете о состоянии здоровья главы государства, что еще несколько лет назад у Байдена выявили дивертикулез. При этой болезни в толстой кишке образовываются дивертикулы на слизистой оболочке с подслизистым слоем.

Врачи полагают, что американский лидер способен исполнять свои обязанности. После успешно проведенной процедуры Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США

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