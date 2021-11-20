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Лечащий врач Байдена подтвердил у президента «болезнь пенсионеров»

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Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор заявил в отчете о состоянии здоровья главы государства, что еще несколько лет назад у Байдена выявили дивертикулез. Документ был опубликован в пятницу, 19 ноября, на сайте Белого дома.

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Отмечается, что так называемая «болезнь пенсионеров» — дивертикулез — была выявлена у американского лидера еще несколько лет назад. При ней в толстой кишке образовываются дивертикулы на слизистой оболочке с подслизистым слоем.

«Как и ожидалось, было отмечено несколько небольших дивертикулов. Кроме того, один 3-миллиметровый доброкачественный полип был выявлен в восходящей ободочной кишке», — говорится в отчете.

В нем также приводятся результаты обследований, в том числе процедуры колоноскопии, через которую Байдену недавно пришлось пройти.

Как отметил О'Коннор, у президента никогда не было рака толстой кишки, и результаты гистологического анализа будут доступны в начале следующей недели.

Проведя ряд исследований, врачи пришли к выводу, что 78-летний хозяин Овального кабинета способен исполнять свои обязанности и в целом вполне энергичным человеком.

В то же время подчеркивается, что у Байдена усилился кашель, а также у него ухудшилась походка. Его продолжают лечить от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног.

19 ноября Байден временно передал полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока глава государства находился под анестезией в больнице, где ему провели колоноскопию. Это стало первым случаем временной передачи полномочий вице-президенту с момента прихода администрации Байдена к власти в США, а также первым случаем, когда у власти в США оказалась темнокожая женщина.

Сейчас он уже вернулся к исполнению обязанностей президента Соединенных Штатов. Журналистов глава Белого дома заверил, что его медицинская процедура прошла «прекрасно».

78-летний Джо Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.

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