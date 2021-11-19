Байден рассказал журналистам о «прекрасном медобследовании»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заверил, что его медицинская процедура прошла «прекрасно». Об этом стало известно в пятницу, 19 ноября.

«У меня было прекрасное медобследование и прекрасное голосование в палате представителей», — приводит слова Байдена ABC News.

19 ноября Байден временно передал полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока глава государства будет находиться под анестезией в больнице, где ему проведут колоноскопию. Это стало первым случаем временной передачи полномочий вице-президенту с момента прихода администрации Байдена к власти в США, а также первым случаем, когда у власти в США оказалась темнокожая женщина.

Сейчас он уже вернулся к исполнению обязанностей президента Соединенных Штатов.

78-летний Джо Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.