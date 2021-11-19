Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Саакашвили прекратит голодовку после перевода из тюрьмы в госпиталь
Происшествия
Площадь пожара в цехе в Ульяновске достигла 10 тыс. кв. м
Мир
Умер работавший с Дэвидом Боуи и Queen фотограф Мик Рок
Общество
Около 150 тыс. москвичей за неделю записались на прививку от COVID-19
Мир
Зеленского попросили создать пантеон героев с останками Бандеры
Мир
В Минобороны Белоруссии отметили увеличение бюджета армии Польши
Общество
Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Общество
Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move
Общество
Врач призвал москвичей приготовиться к «барической пропасти»
Спорт
Малкома признали лучшим игроком матча «Зенит» — «Нижний Новгород»

Байден рассказал журналистам о «прекрасном медобследовании»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заверил, что его медицинская процедура прошла «прекрасно». Об этом стало известно в пятницу, 19 ноября.

«У меня было прекрасное медобследование и прекрасное голосование в палате представителей», — приводит слова Байдена ABC News.

19 ноября Байден временно передал полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока глава государства будет находиться под анестезией в больнице, где ему проведут колоноскопию. Это стало первым случаем временной передачи полномочий вице-президенту с момента прихода администрации Байдена к власти в США, а также первым случаем, когда у власти в США оказалась темнокожая женщина.

Сейчас он уже вернулся к исполнению обязанностей президента Соединенных Штатов.

78-летний Джо Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021