Байден передаст полномочия Харрис на время нахождения под анестезией

Президент США Джо Байден в пятницу временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться под анестезией в больнице, где ему проведут колоноскопию. Об этом 19 ноября сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Это станет первым случаем временной передачи полномочий вице-президенту с момента прихода администрации Байдена к власти в США, а также первым случаем, когда у власти в США окажется темнокожая женщина.

«Сегодня утром президент отправится в медицинский центр Уолтера Рида на плановый медосмотр. Пока президент будет находиться там, ему сделают плановую колоноскопию. Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002 и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом», — говорится в письменном заявлении Псаки.

Ранее в этот же день стало известно, что Байден отправится в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд на плановый медицинский осмотр.

В сентябре американский лидер в ходе одного из своих выступлений начал продолжительно кашлять. После чего Псаки заявила, что частый кашель Байдена во время выступлений не является поводом для беспокойства.

Однако еще в декабре 2020 года пользователи Сети обратили внимание на длительный кашель Байдена во время выступления. Как подсчитал один из комментаторов, Байден прокашлялся 17 раз за 14 минут своей речи. При этом сам он несколько раз прерывал свою речь, извиняясь перед зрителями и уверяя, что он всего лишь немного простужен. А к концу своего выступления демократ и вовсе охрип.

78-летний Джо Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.