Байден отправится на плановый медицинский осмотр

Президент США Джо Байден отправится в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд на плановый медицинский осмотр. Об этом сообщила в пятницу, 19 ноября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Сегодня утром президент отправится в Медицинский центр Уолтера Рида для планового медицинского осмотра», — написала Псаки в Twitter.

В сентябре американский лидер в ходе одного из своих выступлений начал продолжительно кашлять. После чего Псаки заявила, что частый кашель Байдена во время выступлений не является поводом для беспокойства.

Однако еще в декабре 2020 года пользователи Сети обратили внимание на длительный кашель Байдена во время выступления. Как подсчитал один из комментаторов, Байден прокашлялся 17 раз за 14 минут своей речи. При этом сам он несколько раз прерывал свою речь, извиняясь перед зрителями и уверяя, что он всего лишь немного простужен. А к концу своего выступления демократ и вовсе охрип.

78-летний Джо Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.