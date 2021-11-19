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Байден вернулся к исполнению своих обязанностей после медосмотра

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Президент США Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после медицинского осмотра — ему провели колоноскопию под наркозом. Об этом 19 ноября сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

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«Президент США переговорил с вице-президентом и главой аппарата Белого дома примерно в 11:35 (по местному времени. — Ред.) сегодняшнего утра. Президент в хорошем расположении духа и в это время вернулся к своим обязанностям», — сообщила Псаки.

Ранее сообщалось, что Байден в пятницу временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться под анестезией в больнице, где ему проведут колоноскопию.

Это стало первым случаем временной передачи полномочий вице-президенту с момента прихода администрации Байдена к власти в США, а также первым случаем, когда у власти в США оказалась темнокожая женщина.

Ранее в этот же день стало известно, что Байден отправится в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд на плановый медицинский осмотр.

В сентябре американский лидер в ходе одного из своих выступлений начал продолжительно кашлять. После чего Псаки заявила, что частый кашель Байдена во время выступлений не является поводом для беспокойства.

Однако еще в декабре 2020 года пользователи Сети обратили внимание на длительный кашель Байдена во время выступления. Как подсчитал один из комментаторов, Байден прокашлялся 17 раз за 14 минут своей речи. При этом сам он несколько раз прерывал свою речь, извиняясь перед зрителями и уверяя, что он всего лишь немного простужен. А к концу своего выступления демократ и вовсе охрип.

78-летний Джо Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.

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