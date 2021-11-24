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Instagram отметил аккаунт актрисы Шукшиной как публикующий ложную информацию

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Социальная сеть Instagram 24 ноября начала предупреждать пользователей, желающих подписаться на аккаунт российской актрисы Марии Шукшиной, о распространении данным пользователем ложной информации.

«Данный аккаунт неоднократно публиковал заведомо ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по сопоставлению фактов, а также нарушала нормы сообщества», — сказано в сообщении соцсети, появляющемся при попытке подписаться на страницу Шукшиной.

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23 ноября главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко и другие врачи московских госпиталей написали открытое письмо, в котором пригласили ряд известных противников вакцинации на экскурсию в «красную зону». В числе приглашенных оказалась и Мария Шукшина, которая выступала с критикой российской вакцины и ставила под сомнение коллективный иммунитет.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила в поддержку медиков, написавших письмо антипрививочникам. Она заявила, что поддержит любую инициативу, которая поможет убедить россиян в том, что прививка — это спасение от смертельной болезни.

Также на инициативу обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что авторитет подписавших письмо врачей, которые уже два года борются с COVID-19 и спасают жизни людей, поможет изменить мнение антипрививочников о вакцинации.

В Росздравнадзоре «Известиям» 24 ноября сообщили о возбуждении 39 уголовных дел в отношении антипрививочников.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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