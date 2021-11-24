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Врач объяснила рост заболеваемости COVID-19 среди детей

Врач Серебренникова объяснила рост заболеваемости COVID-19 среди детей
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Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала «Известиям», почему происходит рост заболеваемости COVID-19 среди детей.

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По словам специалиста, «Дельта»-штамм коронавируса более заразный, что особенно видно на числе заболевших среди несовершеннолетних. Рост заболеваемости среди детей (а это означает и рост случаев тяжелого течения болезни) провоцирует увеличение числа пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом на фоне COVID-19, отметила Серебренникова.

В группу риска входят дети до года и дети с хроническими заболеваниями. Однако предрасположенность к мультисистемному воспалительному синдрому невозможно вычислить.

Серебренникова добавила, что чаще всего переносчиками коронавирусной инфекции являются дети от 10 лет и старше, так как их круг общения значительно шире, чем у малышей.

«Как правило, сильнее всего от COVID-19 страдают дети с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, болезнями иммунной системы и сопутствующими заболеваниями дыхательной системы, ожирением и сахарным диабетом. У детей с мультисистемным воспалительным синдромом наблюдаются такие симптомы, как рвота, диарея, боли в животе, лихорадка, кашель, боли в мышцах. Этот синдром очень схож с синдромом Кавасаки, который поражает сосуды. При этом синдроме как раз и наблюдаются сыпь, изменения на слизистых оболочках, суставные боли, конъюнктивиты, отечность ладоней и стоп», — рассказала врач.

Серебренникова рекомендовала обратиться ко врачу, так как только специалист сможет отличить мультисистемный воспалительный синдром от течения коронавирусной инфекции и поставить правильный диагноз. Если у ребенка высокая температура и появилась одышка, то надо вызывать скорую помощь, уточнила она.

«Мультисистемный воспалительный синдром встречается нечасто, но может стать причиной попадания детей в реанимацию. Еще важно не забывать, что синдром мультисистемного воспаления может развиться у детей отсрочено, после выздоровления или после бессистемного и легкого течения заболевания», — заключила врач.

Ранее, 24 ноября, заместитель главного врача по медицинской части ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница им. Красного креста» Светлана Ларионова сообщила, что в регионе у детей на фоне COVID-19 появляются сыпь, боли в суставах и воспаление слизистых. Также симптомами могут быть кашель, повышенная температура, которая не поддается действию жаропонижающих средств, передает Ura.ru.

В этот же день вакцина от коронавирусной инфекции для подростков получила регистрационное удостоверение.

22 ноября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у подростков, прошедших вакцинацию от коронавируса, наблюдалась только повышенная температура, а антитела у них вырабатываются лучше, чем у взрослых.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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