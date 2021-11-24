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Юрий Лоза ответил на приглашение врачей посетить «красную зону»

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Советский и российский певец Юрий Лоза отверг предложение главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко и других главврачей московских больниц посетить «красную зону» ковид-госпиталей.

Лоза подчеркнул, что в таких медучреждениях «полно внутрибольничной инфекции».

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«Они зовут меня в «красную зону», они зовут меня туда, где полно внутрибольничной инфекции, чтобы я заразился, и таким образом «убедить» меня в том, что надо вакцинироваться. То есть одно с другим вообще никак не связано», — сказал Лоза в беседе с РЕН ТВ в среду, 24 ноября.

Певец также обратил внимание на то, что с врачами он общается через Сеть, а с директором Центра имени Гамалеи Александром Гинцбургом на тему вакцинации говорить не намерен.

«С этим Гинцбургом я говорить не буду — он продавец, и ему надо продавать вакцину, он всегда скажет, что товар хороший. А Проценко? Кто такой Проценко? А, ну ему надо лечить, получать доплату за больных, тоже заинтересованное лицо. Я говорю с незаинтересованными. Если бы у них не было этой доплаты, я бы с ними разговаривал. Эта доплата убивает всяческое доверие», — уверен Лоза.

Накануне Проценко и другие главврачи московских госпиталей пригласили ряд известных противников вакцинации на экскурсию в «красную зону». Медики выразили надежду, что в ходе экскурсии противники вакцинации изменят свою позицию и меньше людей будет умирать.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что авторитет врачей, которые уже два года борются с COVID-19 и спасают жизни людей, поможет изменить мнение антипрививочников о вакцинации. По его словам, есть круг граждан, которые за взятки, нарушая закон, покупают поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением. Именно к ним, пояснил Песков, и обращен призыв героев-врачей.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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