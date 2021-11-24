Кехман рассказал о настроении Дорониной

Новый директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман в очередной раз провел собрание труппы. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает корреспондент «Известий».

По словам Кехмана, почетный президент учреждения культуры Татьяна Доронина сейчас находится в «очень приподнятом настроении».

«Сказала: «Ищи новых драматургов», — поделился он.

В ходе собрания директор представил нового начальника режиссерского управления Евгения Васильева.

Кехман так же решил рассказать о промежуточных результатах проверок в театре. Новое руководство посчитало, что МХАТ потерял 100 тыс. зрителей с новым репертуаром. Но несмотря на потери, директор обрадовал коллектив предстоящими выплатами.

«Что касается зарплат, деньги найдены. Премии зависят от того, как хорошо будут проданы билеты на декабрь», — пообещал он.

Как отметил один из участников труппы, в кулуарах театра говорят, что прежний худрук театра Эдуард Бояков оформил часть авторских прав на спектакль«Синяя птица» на свое имя. Кехман обещал разобраться в вопросе.

Кроме того, директор сообщил, что МХАТ закроют на ремонт на четыре месяца — с 1 июля по 1 ноября 2022 года.

«Потому что сценический комплекс в предаварийном состоянии. Мы все исследовали, он в безопасном состоянии, но 50 лет там не было ремонта», — объяснил он.

О том, что генеральным директором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман, сообщили «Известиям» в Министерстве культуры РФ 27 октября. 1 ноября Бояков на своей странице в Facebook сообщил, что покидает театр. Он написал заявление по предложению Кехмана, несмотря на пятилетний контракт с Минкультуры.

По словам гендиректора, с Дорониной несправедливо поступили — не только сменивший ее Бояков, но и все, кто был либо ее учениками, либо очень близкими людьми. Кехман считает, что Доронину предали, и, хотя он не являлся источником этого конфликта, уверен: именно ему нужно разрешить разногласия.