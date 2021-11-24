СК потребует арестовать сбившего двух рабочих в Тюмени сотрудника

Следственный комитет намерен добиться в суде ареста сотрудника ведомства, который пьяным сбил насмерть двух дорожных рабочих в Тюмени. Об этом 24 ноября говорится в сообщении на сайте ведомства.

Виновник аварии будет привлечен к ответственности, невзирая на его должность, звание и принадлежность к ведомству. Он ответит за совершенное преступление по всей строгости закона, заверили в СК.

«В ближайшее время будет решен вопрос об увольнении данного сотрудника СК России по отрицательным мотивам», — отметили в Следственном управлении СК.

В отношении сотрудника следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

В ночь с 23 на 24 ноября подозреваемый на путепроводе ул. Федюнинского Тюмени наехал на двух работников дорожной службы. Потерпевшие скончались на месте от травм.

В ходе расследования дела следователи, в частности, осмотрели место происшествия, автомобиль с участием специалиста. Допрошены свидетели и очевидцы, назначены экспертизы.

В Сети появилось видео с места аварии. На кадрах можно заметить разбитый автомобиль BMW. По предварительным данным, рабочие очищали обочину от снега на улице Федюнинского, когда их сбил автомобиль, ехавший со скоростью около 170–200 км/ч.

За рулем иномарки, предположительно, находился 34-летний майор, сотрудник СКР Павел Шадрин. Водитель был госпитализирован.