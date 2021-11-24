Появилось видео с места наезда пьяного водителя на пешеходов в Тюмени

Опубликовано видео последствий наезда на дорожных рабочих в Тюмени, который совершил, по предварительным данным, сотрудник Следственного комитета России (СКР). Соответствующие кадры опубликованы в среду, 24 ноября, в социальных сетях.

На опубликованном в Сети видео можно заметить разбитый автомобиль BMW. По предварительным данным, рабочие очищали обочину от снега на улице Федюнинского, в районе дома № 54. Виновник аварии ехал со скоростью около 170–200 км/ч.

В результате рабочих сбила машина, за рулем которой, предположительно, находился 34-летний майор, сотрудник СКР Павел Шадрин. Водитель был госпитализирован, а двое пешеходов скончались до приезда скорой помощи.

Авария произошла накануне вечером. По данным телеканала РЕН ТВ, в крови сотрудника СКР обнаружили 1,38 промилле алкоголя.