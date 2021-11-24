В Тюмени водитель насмерть сбил двух дорожных рабочих

В Тюмени водитель за рулем BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих. Об этом 24 ноября сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла вечером 23 ноября на объездной дороге по улице Федюнинского.

«Автомобилем BMW сбиты двое пешеходов — дорожные рабочие. Предварительно, люди переходили дорогу вне пешеходного перехода. Оба скончались на месте аварии», — сообщила начальник отделения пропаганды областного УГИБДД, подполковник Анжела Борисова.

Одному из погибших был 61 год, второму — 30–35 лет.

По предварительным данным, виновником аварии является сотрудник Следственного комитета, вероятно, что в момент наезда он был в состоянии алкогольного опьянения.

22 ноября сообщалось, что в Жуковском на пешеходном переходе водитель сбил мужчину с девятилетним сыном, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате происшествия ребенок получил перелом правого бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали. Отец мальчика от помощи медиков отказался