Мужчину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Жуковском

В Жуковском на пешеходном переходе водитель сбил мужчину с девятилетним сыном, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

ДТП попало на камеры видеонаблюдения. Запись была опубликована в Telegram-канале «Новости Москвы».

В результате происшествия ребенок получил перелом правого бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали. Отец мальчика от помощи медиков отказался.

Происшествие произошло на улице Гагарина. За рулем автомобиля был 50-летний мужчина.

Ранее в этот день Госавтоинспекция Москвы сообщила, что более 50% всех аварий на дороге с погибшими и пострадавшими в столице приходится на период времени с 12:00 до 21:00. Меньше всего аварий зафиксировано с 3:00 до 6:00.

Всего с начала 2021 года в Москве произошло 6947 ДТП. В них погибли 283 человека, еще 7900 получили травмы.

15 ноября сообщалось, что Московская кольцевая автодорога (МКАД) по итогам 10 месяцев 2021 года стала самой аварийно опасной автомобильной магистралью в столице.