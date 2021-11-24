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Экипаж задержанного в Дании судна «Академик Иоффе» прибыл в Калининград

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Судно «Академик Николай Страхов» с экипажем задержанного в Дании судна «Академик Иоффе» прибыло в Калининград. Об этом 24 ноября сообщает корреспондент «Известий».

О том, что российские ученые на задержанном судне «Академик Иоффе» вернутся в Калининград 24 ноября, сообщили ранее в Минобрнауки. Группа из 23 человек и 11 членов экипажа была перемещена на борт судна «Академик Николай Страхов».

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9 ноября посольство РФ в Дании сообщило, что страна не вводила ограничительные меры в отношении научных сотрудников и членов экипажа российского судна. Уточнялось, что «Академик Иоффе» при этом остается на рейде в порту Скагена.

7 ноября экипаж судна рассказал «Известиям», что ученые продолжают научную деятельность, несмотря на сложившуюся ситуацию, и работают по два часа в день. Члены экипажа уточнили, что поддерживают связь с близкими.

Судно «Академик Иоффе» было задержано в Дании 1 ноября. Были изъяты судовые документы. Арест был осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью», о чем сообщило российское посольство.

Канадская компания One Ocean Expeditions, которая специализируется на круизах, несколько лет назад назад арендовала судно через посредника. Оно было одним из трех в распоряжении организации. В 2018 году у нее начались финансовые проблемы, и из-за задолженности перед фирмой-посредником «Академика Иоффе» изъял владелец, что принесло компании убытки.

Кроме того, в августе 2018 года судно врезалось в скалу и село на мель в бухте Нунавут, где морское дно плохо изучено. В компании посчитали, что в происшествии виноваты россияне, которые управляли кораблем.

One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн. Организация заявила, что из-за севшего на мель «Академика Иоффе» понесла ущерб в размере $6,5 млн, а сумма других издержек составила $12,5 млн.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

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