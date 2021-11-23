Ученые с задержанного судна «Академик Иоффе» вернутся в Россию 24 ноября

Российские ученые, которые находятся на задержанном в Дании судне «Академик Иоффе», вернутся в Калининград 24 ноября. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Сейчас научная группа из 23 человек и 11 членов экипажа перемещены на борт научно-исследовательского судна «Академик Николай Страхов».

«Перемещение прошло успешно, в настоящий момент «Академик Николай Страхов» направляется в Калининград. По сообщению главы научной экспедиции Елены Ивановой, ученые и команда судна «Академик Иоффе» чувствуют себя хорошо и обеспечены всем необходимым. Прибытие группы планируется на 24 ноября», — говорится в сообщении ведомства.

Судно «Академик Иоффе» было задержано в Дании 1 ноября в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны.

В августе 2018 года судно врезалось в скалу и село на мель в бухте Нунавут, где морское дно плохо изучено. На тот момент «Академик Иоффе» работал по договору фрахта на канадскую круизную компанию One Ocean Expeditions. В компании посчитали, что в происшествии виноваты россияне, которые управляли кораблем.

One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн. Организация заявила, что из-за севшего на мель «Академика Иоффе» понесла ущерб в размере $6,5 млн, а сумма издержек из-за отозванных судов составила $12,5 млн.

Научный руководитель Института океанологии 7 ноября в беседе с «Известиями» Роберт Нигматулин пояснил, что решение о сдаче судна в аренду для туристических круизов было принято из-за высоких трат на его эксплуатацию. Он указал на то, что практика использовать для туризма суда подобного класса существует и в других странах. При этом, по мнению Нигматулина, лучше было бы использовать «Академик Иоффе» исключительно в научных целях.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.