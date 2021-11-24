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На Украине раскрыли ложь США о возможном «вторжении» России

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Соединенные Штаты намеренно нагнетают напряжение вокруг ситуации на российско-украинской границе, считает военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, американские СМИ постоянно пишут о якобы готовящемся нападении Москвы на Украину, чтобы сорвать мирные переговоры сторон по Донбассу.

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«У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете, «формуле Штайнмайера» или кластерах», — написал эксперт в своей колонке на портале «Главред».

По его словам, Вашингтон старается как помешать договоренностям, так и оказать давление на Кремль, в связи с этим искажает факты о якобы «российской агрессии». Основной целью действий США Жданов назвал нежелание американской стороны «уходить из Украины», в которую было вложено много средств.

Россия в последнюю очередь заинтересована в войне с Украиной, заключил военный эксперт.

Ранее в среду экс-глава украинского МИД Павел Климкин заявил о необходимости введения западными странами «адских санкций» в отношении Москвы, если Россия начнет атаковать Украину. При этом, он спрогнозировал срок начала крупных провокаций от российской стороны — два месяца.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс, в свою очередь, заверил, что США готовы противостоять «вредной деятельности» России по отношению к Украине.

Кроме того, по словам Прайса, в ближайшие дни пройдут консультации США с НАТО по ситуации на российско-украинской границе, «чтобы ясно дать понять нашу обеспокоенность и сравнить позиции».

За последние дни в ряде западных СМИ заявили о якобы возможном российском вторжении. В частности, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

Глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов также сообщал о подобных планах. В ответ его слова украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что это фейк или политическая игра. Эксперт посчитал, что задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.

О том, что заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину Запад искусственно нагнетает истерику, говорил и представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ и прекратить продвижение своей и политической, и военной инфраструктуры к рубежам РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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