США захотели провести консультации с НАТО по Украине в ближайшие дни

США поддерживают контакты по ситуации на границе Украины с Россией, в том числе по линии Госдепа и разведсообщества. Об этом рассказал представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

«Мы проводили дискуссии с российскими представителями по этой теме, о некоторых из них было объявлено открыто. Вы знаете о визите директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву несколько недель назад», -— сказал он в ходе брифинга.

По его словам, «маневры российских сил поблизости от границ Украины» по-прежнему вызывают обеспокоенность у США.

При этом он вновь подчеркнул, что Вашингтону намерения Москвы неизвестны.

24 ноября стало известно о том, что два патрульных катера США класса Island прибыли в Одессу. Их доставило транспортное судно Ocean Grand, которое бросило якорь в украинском порту. По последним данным, патрульные катера «отшвартованы» от судна. Когда именно украинская сторона приступит к их эксплуатации, пока не ясно.

В свою очередь в американском посольстве заявили, что данные катера «помогут укрепить морскую безопасность Украины», а также повысят оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО.

При этом накануне, 23 ноября, экс-руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-майор Василий Вовк выразил мнение о том, что НАТО не сможет защитить Украину в случае «нападения» России, так как никогда не решится на полномасштабную конфронтацию с РФ.

Вовк также выразил уверенность, что Украина не вступит в альянс как минимум в ближайшие 10-20 лет.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по данным разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

В Госдуме заявили, что целью данных фейковых вбросов является объяснение мировому сообществу, почему на Украине функционируют военные базы США и НАТО.