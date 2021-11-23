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В Киеве усомнились в решимости НАТО защищать Украину от России

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НАТО не сможет защитить Украину в случае «нападения» России, так как никогда не решится на полномасштабную конфронтацию с РФ. Такое мнение 23 ноября выразил экс-руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-майор Василий Вовк.

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«Они нас не защитят, мы должны это понимать. Мальчики и девочки, вы потеряли реальность, остановитесь, сориентируйтесь в пространстве и посмотрите, куда мы идем», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Вовк также выразил уверенность, что Украина не вступит в альянс как минимум в ближайшие 10-20 лет.

«А мы, как детский сад, заглядываем в рот дяде Сэму и английским лордам! Давайте ориентироваться на многовекторную дипломатию», — призвал генерал-майор.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по данным разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

В Госдуме заявили, что целью данных фейковых вбросов является объяснение мировому сообществу, почему на Украине функционируют военные базы США и НАТО.

Комментируя сообщения о перемещении российских войск, депутат Виктор Водолацкий подчеркнул, что даже офицеры ВСУ говорят, что никакой концентрации военных РФ нет. Там просто находятся войска, которые расквартированы в этих регионах.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что перемещение российских войск внутри России не представляет ни для кого угрозы.

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