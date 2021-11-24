Климкин рассказал о подготовке «адских санкций» для «сдерживания» РФ

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин в интервью изданию «Obozrevatel» заявил, что западным странам необходимо ввести против Москвы «адские санкции» в случае, если Россия начнет атаковать Украину.

По мнению Климкина, примерно через два месяца Киеву следует ожидать крупных провокаций от России. Однако он считает, что бояться нечего, поскольку США и Евросоюз уже готовы наказать РФ.

«Но американцы сейчас работают на опережение, и это меня очень радует. Они обсуждают с европейцами пакет, который я бы назвал пакетом сдерживания. То есть, какие меры будут, если [президент России Владимир] Путин пойдет вперед», — отметил Климкин.

«Адские санкции или не адские — для меня не так важны эти эпитеты, сколько то, работают они или нет, — подчеркнул Климкин. — Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? Я на сегодня сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают. Будут ли они реализованы, по-моему, зависит от разговора [президент США Джо] Байден — Путин и от развития ситуации у нас».

За последние дни в ряде западных СМИ заявили о якобы возможном российском вторжении. В частности, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

Также о подобных планах России заявлял глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Украинский политолог Михаил Погребинский охарактеризовал слова Буданова как фейк или политическую игру. По словам эксперта, задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.

Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину. Он добавил, что странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Песков указал, что такое поведение «не совсем логично и не совсем прилично». Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ и прекратить продвижение своей и политической, и военной инфраструктуры к рубежам РФ, подчеркнул он.