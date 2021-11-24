В США пообещали действовать против России из-за Украины

Соединенные Штаты готовы противостоять «вредной деятельности» России по отношению к Украине. Об этом заявил 23 ноября официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«С самого начала работы нынешней администрации мы продемонстрировали, что мы готовы и способны использовать ряд инструментов, чтобы противостоять вредной деятельности России, и мы не будем колебаться, используя эти инструменты по мере надобности и в будущем», — отметил он на брифинге.

По словам Прайса, Вашингтон постоянно ведет с Киевом диалог насчет его «оборонных потребностей».

Кроме того, в ближайшие дни пройдут консультации США с НАТО по ситуации Украины и России, «чтобы ясно дать понять нашу обеспокоенность и сравнить позиции», добавил представитель Госдепа.

Ранее в тот же день стало известно о прибытии в Одессу двух патрульных катеров США. Их доставило транспортное судно Ocean Grand, которое бросило якорь в украинском порту. По имеющейся информации, патрульные катера «отшвартованы» от судна, сроки начала эксплуатации украинской стороной пока неизвестны.

По заявлению американского посольства, данные катера «помогут укрепить морскую безопасность Украины».

Экс-руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-майор Василий Вовк, в свою очередь, выразил мнение, что НАТО не сможет защитить Украину в случае «нападения» России, так как никогда не решится на полномасштабную конфронтацию с РФ.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность отправки Штатами и другими странами НАТО на Украину военных советников и вооружения.

По информации телеканала CNN, пакет помощи Вашингтона украинской стороне представят на фоне заявлений Киева, который продолжает говорить о якобы подготовке вторжения в январе 2022 года. Предположительно, вместе с советниками на Украину могут отправиться минометы и ПТРК Javelin

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по данным разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

В Госдуме заявили, что целью данных фейковых вбросов является объяснение мировому сообществу, почему на Украине функционируют военные базы США и НАТО.