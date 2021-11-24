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Два патрульных катера США прибыли в Одессу

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Два патрульных катера США класса Island прибыли в Одессу. Их доставило транспортное судно Ocean Grand, которое бросило якорь в украинском порту.

По последним данным, патрульные катера «отшвартованы» от судна. Когда именно украинская сторона приступит к их эксплуатации, пока не ясно, передает РЕН ТВ 23 ноября.

Уточняется, что американские катера отправились в Одессу из Балтимора в понедельник, 8 ноября. Списанные в США суда находились в распоряжении береговой охраны Америки.

Американское посольство заявила, что данные катера «помогут укрепить морскую безопасность Украины», а также повысят оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО.

Данные корабли являются частью военной помощи, которую Белый дом предоставляет Киеву с 2014 года.

23 ноября сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант, при котором Вашингтон отправит на Украину военных советников, а также новое оборудование, включая вооружение.

Телеканал CNN со ссылкой на источники уточнило, что соответствующее решение может быть принято из-за опасений Штатов, связанных с Россией. Американские СМИ распространяют информацию о якобы готовящемся вторжении сил РФ на Украину. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

Сообщалось, что Пентагон может переправить на Украину часть вооружений, которые планировали предоставить властям Афганистана до падения правительства летом 2021 года. В том числе рассматривается вариант с вертолетами.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать информацию об отправке оружия на Украину.

В этот же день источники, знакомые с ситуацией, рассказали «Известиям» о том, что за последние дни Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды на передовой попытались применить оружие, похоже на противотанковые ракеты Javelin.

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