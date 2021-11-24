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Первое применение Javelin Украиной оказалось неудачным

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За последние дни Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды на передовой попытались применить оружие, похоже на противотанковые ракеты Javelin, рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией.

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Обстрелу подверглась не бронетехника, а укрепления на блокпостах. Оба случая, по словам источников, закончились безрезультатно — боеприпасы не попали в цель. Но точного подтверждения, что украинские военные в обоих случаях применили именно американские системы, нет, уточнили собеседники «Известий».

Накануне начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов официально подтвердил в интервью Military Times первое применение комплекса на передовой. «Известия» направили запрос в минобороны Украины, а также в Пентагон с просьбой подтвердить или опровергнуть слова начальника военной разведки.

Вечером 23 ноября начальник пресс-службы Объединенных сил Ярослав Мельничук заявил, что противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, поставленные США Украине в рамках пакета военной помощи, пока не использовались в зоне проведения операции в Донбассе. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ПТРК Javelin использовались в ходе учений на полигоне «Широкий лан».

Во вторник, 23 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украину прибывают иностранные военные советники и поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО. Он выразил обеспокоенность провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению проблемы Донбасса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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