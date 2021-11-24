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Трамп оценил отношения США с РФ и КНР во время своего президентства

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Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что при нем Россия и Китай не угрожали Соединенным Штатам.

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«Если вы посмотрите на Россию, то она не угрожала, когда был я, мы хорошо ладили с Россией. Я наложил на Россию санкции, как никто никогда не накладывал, и покончил с трубопроводом», — рассказал политик в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, он даже успел «сказать кое-что Украине». Экс-лидер США отметил, что Киев должен сам за себя воевать, не требуя ничьей военной помощи.

«Посмотрите на Китай, раньше, когда был я, не было полетов бомбардировщиков над Тайванем. Они понимали. Я прекрасно ладил с председателем [КНР] Си [Цзиньпинем] и президентом [России Владимиром] Путиным», — добавил Трамп.

8 ноября Дональд Трамп заявил, что объявит о своем решении по поводу участия в выборах главы США после промежуточных выборов.

По его словам, точного решения о своем выдвижении в президенты еще не принял.

25 сентября Трамп рассказал об условии, которое могло бы помешать ему снова баллотироваться на президентский пост: он назвал «звонок врача» причиной, способной пресечь его попытки вернуться в Белый дом. Экс-президент посетовал, что не может смотреть на происходящее в стране и то, что с ней делают, поэтому будет снова предпринимать попытки возглавить ее.

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