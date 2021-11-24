Нейросеть спрогнозировала дату пика четвертой волны коронавируса в РФ

Специалисты компании Promobot, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта для роботов, при помощи нейросети спрогнозировали, что с вероятностью 93% пик четвертой волны COVID-19 в России придется на 22 декабря.

«По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря — после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад», — цитирует пресс-службу компании «РИА Новости» 24 ноября.

Для получения данных разработчики использовали «мультиклассовые классификаторы». Они основаны на сочетании разных нейронных сетей, в частности, на нейросети GPT-3. Ее представил несколько месяцев назад Илон Маск. Данные обрабатывались алгоритмами классического машинного обучения под названием «градиентный бустинг».

Разработчики для установления более точного результата расширили выборку данных и сузили искомый запрос до определенного значения.

«Предсказание может корректироваться в связи с тем, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее. Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше», — рассказали в компании.

Ранее в этот день директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу может достичь необходимого уровня через три месяца при условии увеличения темпов вакцинации в четыре-пять раз.

Кроме того, он заявил, что пандемия коронавируса в мире закончится, когда у 75% населения Земли будут антитела.

Ранее, 20 ноября, вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил, что в России началось снижение волны заболеваемости COVID-19. Специалист отметил, что пока точную дату окончания волны заболеваемости назвать невозможно, но если наметившаяся в последнее время тенденция по снижению числа заболевших продолжится неделю или две, то можно будет говорить об улучшении ситуации.

Для стабилизации эпидемиологической обстановки российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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