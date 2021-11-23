Юристы нашли доказательства домогательств экс-губернатора Куомо

Независимые юристы уверяют, что нашли доказательства вины Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах. Обвинения против экс-главы штата Нью-Йорк расследовала компания Davis Polk. Специалисты изучили документы, письма и записи звонков политика. Ранее о харассменте заявили 11 женщин, которые работали с политиком в разные годы. Экс-губернатор штата Нью-Йорк сложил полномочия осенью. Куомо заявил, что атаки на него носят политическую подоплеку, он не признает свою вину, передает телеканал «Известия». Жалобы с обвинениями политика в домогательствах переданы в суд.

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