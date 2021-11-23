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В Госдуме заявили о желании Польши втянуть Россию в миграционный кризис
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В Госдуме заявили о желании Польши втянуть Россию в миграционный кризис

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Своими заявлениями о готовности к переговорам с Россией по миграционному кризису Польша пытается втянуть Москву в эту ситуацию в качестве стороны конфликта. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Выход в простой: как изменился лагерь беженцев на границе Польши и РБ
Из леса у погранперехода «Брузги» мигрантов переместили в логистический центр

«Нас просто опять хотят втянуть в проблему как сторону, но мы никакой стороной конфликта не являемся. Поэтому могут и не мечтать об этом. В истории с мигрантами всё просто: поляки не хотят разговаривать с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко, он ведь, как они говорят, «последний диктатор Европы», поэтому хотят говорить с нами. Пусть разговаривают о своих проблемах с Евросоюзом», — сказал он.

Ранее в этот день глава польского МИД Збигнев Рау рассказал, что Варшава открыта к переговорам с Москвой касательно миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

При этом министр подчеркнул, что Польша открыта к переговорам с действующими властями Белоруссии, однако лишь по техническим вопросам. Кроме того, Рау назвал РФ режиссером нынешнего миграционного кризиса, а Белоруссия, по его словам, является исполнителем.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления о выгоде России от миграционного кризиса фантазией западных политиков. Она отметила, что никакими фактами эти данные заявления не подкреплены.

Кроме того, Захарова указала, что ситуация на белорусско-польской границе стала «показательным примером информационной войны». По ее словам, угрозой для существования Евросоюза якобы стали 3 тыс. иракцев. Однако Италия пропускает большее число людей за несколько дней.

Президент РФ Владимир Путин указал на то, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — «попытка переложить проблемы с больной головы на здоровую». Он также призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

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