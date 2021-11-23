В Польше заявили об открытости к переговорам с РФ по миграционному кризису

Варшава открыта к переговорам с Москвой касательно миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил глава польского МИД Збигнев Рау.

«Польша открыта к переговорам с РФ, однако переговоры, касающиеся Белоруссии и польско-белорусских отношений, белорусского будущего, должны вестись, по нашему глубокому убеждению, с белорусской оппозицией», — сказал он в эфире Польского радио.

При этом министр подчеркнул, что Польша открыта к переговорам с действующими властями Белоруссии, однако лишь по техническим вопросам. Кроме того, Рау назвал РФ «режиссером» нынешнего миграционного кризиса, а Белоруссия, по его словам, является исполнителем.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления о выгоде России от миграционного кризиса фантазией западных политиков. Она отметила, что никакими фактами эти данные заявления не подкреплены.

Кроме того, Захарова указала, что ситуация на белорусско-польской границе стала «показательным примером информационной войны». По ее словам, угрозой для существования Евросоюза якобы стали 3 тыс. иракцев. Однако Италия пропускает большее число людей за несколько дней.

Президент РФ Владимир Путин указал на то, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — «попытка переложить проблемы с больной головы на здоровую». Он также призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.