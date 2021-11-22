Захарова раскритиковала заявления о выгоде миграционного кризиса для России

Заявления о том, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии выгоден России, являются фантазией западных политиков. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это очередная мифологема из разряда тех мифологем, которые мы слышали, поэтому к этому надо так и относиться», — заявила Захарова.

По ее словам, никакими фактами эти данные заявления не подкреплены.

«Предъявите, покажите — поговорим. Если нет, тогда уже пора сделать работу над ошибками по тем несуществующим историям, которые кочевали со страниц западной прессы только на протяжении последних семи лет в отношении Украины», — заключила представитель МИД РФ.

Ранее в этот день Захарова заявила, что ситуация на белорусско-польской границе стала «показательным примером информационной войны». По ее словам, угрозой для существования Евросоюза якобы стали 3 тыс. иракцев. Однако Италия пропускает большее число людей за несколько дней.

17 ноября Захарова заявила, что статья главного редактора Маурицио Молинари Repubblica о якобы причастности России к миграционному кризису в Европе является «восхитительной чушью», демонстрирующей отсутствие культуры фактчекинга и знаний географии у итальянских журналистов.

В тот же день представитель МИДа обратила внимание на то, как НАТО продолжает информационную обработку населения Европы. Она отметила, как альянс бездоказательно обвиняет Россию во вмешательстве в дела других государств.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.