Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Захарова назвала ситуацию на границе Польши и Белоруссии «примером инфовойны»
Мир
Офис партии Саакашвили в Батуми закидали камнями
Мир
Президент Сальвадора объявил о планах строительства Биткоин-сити
Мир
Экипаж судна «Академик Иоффе» направился в порт Калининграда
Экономика
Правительство РФ утвердило порядок контроля за ценами на важные лекарства
Политика
В ГД внесли запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника законопроект
Мир
В Польше рассмотрят вопрос закрытия ж/д пункта пропуска на границе с Белоруссией
Общество
В России выявили еще 35 681 случай коронавируса
Мир
В Кремле назвали дату встречи Путина и Аббаса в Сочи
Общество
Метеоролог предупредил о зимней погоде в Москве в начале недели
Сюжет:

Захарова назвала ситуацию на границе Польши и Белоруссии «примером инфовойны»

Захарова: ситуация на польско-белорусской границе стала «примером инфовойны»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация на белорусско-польской границе стала «показательным примером информационной войны». Об этом во вторник, 22 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе форума в МИА «Россия сегодня».

Выход в простой: как изменился лагерь беженцев на границе Польши и РБ
Из леса у погранперехода «Брузги» мигрантов переместили в логистический центр

По ее мнению, именно такие события происходят на границе двух государств в настоящее время.

По ее словам, угрозой для существования Евросоюза якобы стали 3 тыс. иракцев. Однако Италия пропускает большее число людей за несколько дней.

«За год, по данным итальянских правоохранительных структур, Италия пропустила 60 тыс. мигрантов. Разница, очевидно, в чем? В том, что они там нелегально», — добавила она.

Представитель МИДа добавила, что на территорию Италии беженцы попадают нелегально, а в Белоруссию — легальным путем. Дипломат задалась вопросом: кто и кому создает угрозу и почему об этом не сообщается.

«Потому что мы сами об этом говорим недостаточно», — сказала она.

По мнению Захаровой, надо ликвидировать брешь в информационном пространстве Союзного государства через вещания на нескольких языках, помимо русского.

Ранее в этот день в Польше сообщили, что решение о закрытии железнодорожного пункта пропуска «Кузница» на польско-белорусской границе примут 22 ноября. В настоящее время на границе с Белоруссией работают три пункта пропуска — железнодорожный «Кузница» и автомобильные пункты пропуска «Бобровники» и «Тересполь».

17 ноября Захарова заявила, что статья главного редактора Маурицио Молинари Repubblica о якобы причастности России к миграционному кризису в Европе является «восхитительной чушью», демонстрирующей отсутствие культуры фактчекинга и знаний географии у итальянских журналистов.

В тот же день представитель МИДа обратила внимание на то, как НАТО продолжает информационную обработку населения Европы. Она отметила, как альянс бездоказательно обвиняет Россию во вмешательстве в дела других государств.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021