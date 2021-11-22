Захарова назвала ситуацию на границе Польши и Белоруссии «примером инфовойны»

Ситуация на белорусско-польской границе стала «показательным примером информационной войны». Об этом во вторник, 22 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе форума в МИА «Россия сегодня».

По ее мнению, именно такие события происходят на границе двух государств в настоящее время.

По ее словам, угрозой для существования Евросоюза якобы стали 3 тыс. иракцев. Однако Италия пропускает большее число людей за несколько дней.

«За год, по данным итальянских правоохранительных структур, Италия пропустила 60 тыс. мигрантов. Разница, очевидно, в чем? В том, что они там нелегально», — добавила она.

Представитель МИДа добавила, что на территорию Италии беженцы попадают нелегально, а в Белоруссию — легальным путем. Дипломат задалась вопросом: кто и кому создает угрозу и почему об этом не сообщается.

«Потому что мы сами об этом говорим недостаточно», — сказала она.

По мнению Захаровой, надо ликвидировать брешь в информационном пространстве Союзного государства через вещания на нескольких языках, помимо русского.

Ранее в этот день в Польше сообщили, что решение о закрытии железнодорожного пункта пропуска «Кузница» на польско-белорусской границе примут 22 ноября. В настоящее время на границе с Белоруссией работают три пункта пропуска — железнодорожный «Кузница» и автомобильные пункты пропуска «Бобровники» и «Тересполь».

17 ноября Захарова заявила, что статья главного редактора Маурицио Молинари Repubblica о якобы причастности России к миграционному кризису в Европе является «восхитительной чушью», демонстрирующей отсутствие культуры фактчекинга и знаний географии у итальянских журналистов.

В тот же день представитель МИДа обратила внимание на то, как НАТО продолжает информационную обработку населения Европы. Она отметила, как альянс бездоказательно обвиняет Россию во вмешательстве в дела других государств.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.