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Доски объявлений взлетели в топе мошеннических схем

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Мошенничество с использованием торговых онлайн-площадок вроде «Авито», «Юлы» и других неожиданно заняло второе место среди схем, которые используют злоумышленники для похищения средств с карт граждан.

Тайное становится слитым: мошенники завладели данными о тратах граждан
Откуда у злоумышленников столь подробные сведения и как россиянам обезопасить свои счета

Такие данные содержатся в рэнкинге Народного фронта на основании жалоб россиян, которые они оставили на ресурсе организации «Мошеловка» за полгода его существования.

На сценарий с досками объявлений, который впервые был зафиксирован только весной прошлого года, уже приходится 11,6% всех жалоб. А обращения от «госорганизаций», в том числе от «правоохранительных органов», оказались лишь на третьем месте рэнкинга (10% обращений).

Пальма первенства осталась за прикрытием «звонок от сотрудника банка». На эту схему приходится более трети (36,6%) случаев. Злоумышленники выдают себя за специалистов безопасности, отделов одобрения кредитов, финансового мониторинга или техподдержки.

Эксперты поясняют стремительное распространение схемы с использованием торговых онлайн-площадок простотой технического решения, которое доступно любому человеку, вставшему на путь мошенничества. Есть еще несколько факторов, которые способствуют развитию этого вида: развитие дистанционной торговли, желание людей сэкономить на покупке товаров, а также заработать на продаже чего-то ненужного. Основная опасность, по мнению специалистов, заключается в том, что в эту схему активно втягиваются несовершеннолетние.

Менее распространены обращения от имени брокера (4,7%), кредитной организации (2,6%) или от якобы друзей и близких (2%). Крайне редко злоумышленники представляются коллекторами (0,7%), страховыми компаниями (0,3%) или благотворительными организациями (0,2%).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Преступная перегруппировка: доски объявлений взлетели в топе мошеннических схем

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