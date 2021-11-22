Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В «Молдовагазе» пообещали решить проблему с выплатами «Газпрому»
Мир
В США сообщили о возможном использовании нефти из запасов
Мир
Директор «Челси» Грановская стала лучшим футбольным менеджером Европы
Мир
ФБР предупредило граждан о возможных кибервымогательствах в праздники
Мир
Молдавия получила уведомление от «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа
Мир
CAS отменил пятилетнюю дисквалификацию российского бадминтониста
Мир
Павел Дуров стал гражданином Франции
Мир
Британская энергокомпания Bulb обанкротилась из-за высоких цен на газ
Интернет
РКН назвал 13 иностранных компаний, которые должны открыть офисы в РФ
Мир
Новые санкции Евросоюза против Белоруссии вступят в силу в конце ноября
Сюжет:

Пушков оценил возможное прекращение поставок газа Молдавии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действия властей Молдавии дают «Газпрому» не только юридическое, но и моральное право на прекращение поставок газа Кишиневу в случае неуплаты, заявил 22 ноября сенатор Алексей Пушков.

Спасение строптивой: как Россия и Молдавия договаривались о поставках газа
Эксперты полагают, что стороны нашли компромисс не только по долгу, но и по формуле цены

«Майя Санду всемерно благодарила США за помощь в газовой истории, а «Газпром» был обвинен премьером Молдовы в «жестокой игре» — за то, что заключил контракт с Кишиневом в трудную для него минуту на очень приличных для Молдавии условиях и дал ей газ на зиму. Так что удивляться поведению очередного «партнера» в лице Молдавии не приходится — всё закономерно. Поведение Кишинева дает Газпрому не только юридическое, но и полное моральное право на такую реакцию», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что компания уведомила Молдавию о прекращении поставок газа в течение 48 часов, так как страна не внесла оплату.

При этом Куприянов отметил, что Молдавия и «Газпром» в течение долгого времени проводили переговоры по поставкам газа. Российская компания сначала сформировала условия контракта в соответствии с рыночными ценами, а затем готова была пойти на уступки, учитывая сложное экономическое положение Молдавии и позицию президента России Владимира Путина.

Также в понедельник вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил, что «Молдовгаз» получил соответствующее уведомление от «Газпрома», однако власти страны пока не ознакомились с документом.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Согласно новому контракту, республика выплатит эту задолженность.

После переговоров премьер Молдавии Наталья Гаврилица обвинила Россию в «жестокой игре», так как у Кишинева в тот момент якобы было мало альтернатив. Майя Санду, в свою очередь, поблагодарила США за поддержку во время газового кризиса.

Комментируя подобные заявления, Пушков выразил удивление способности Молдавии жаловаться на Россию и с контрактом на газ, и без него. Он подчеркнул, что Москва не препятствует Кишиневу закупать газ у любых других поставщиков, если договоренность с «Газпромом» столь плоха.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021