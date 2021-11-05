Сенатор Пушков оценил недовольство Молдавии контрактом с «Газпромом»

Сенатор России Алексей Пушков изумился способности Молдавии жаловаться на Россию и с контрактом на газ, и без него. Он подчеркнул, что Москва не препятствует Кишиневу закупать газ у любых других поставщиков, если договоренность с «Газпромом» столь плоха, написал он 4 ноября в своем Telegram-канале.

«За это (поступки России — Ред.) премьер Молдавии обвинила нас в «жестокой игре», а президент [Молдавии Майя] Санду решила от всего сердца поблагодарить за «помощь» США, откуда не поступило ни кубометра газа. Но это еще не всё. Теперь руководство польского концерна PGNiG еще и предупреждает: случай Молдавии — это, дескать, предупреждение о зависимости Европы от «Газпрома», — говорится в сообщении Пушкова.

Он уточнил: Кишинев в праве закупать газ у любого поставщика: Польши, Украины, Катара или Индонезии. При этом страна сама выбрала «не свободные рынки, а газ из России».

«Выбрал из-за приемлемой цены и гарантированности поставок. А польская сторона, как всегда злобствует, да еще и просит «Газпром» снизить цену на газ — дорого, мол, очень, газовый кризис в Европе. Дорого? Не берите», — заключил сенатор.

29 октября Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении сроков действия контракта на поставку российского газа в страну на пять лет.

1 ноября начались поставки газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения между «Молдовагазом» и «Газпромом».

Вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил, что соглашение о погашении многолетнего долга за газ утвердят в срок до 1 мая 2022 года. По его словам, Молдавия проведет аудит задолженности, так как властям страны до сих пор неясно, сколько именно Кишинев должен Москве. Вице-премьер подчеркнул, что Молдавия отказывается платить за долги Приднестровья. Эта сумма в общий долг, предварительно, включаться не будет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона считает продление контракта по поставке газа в Молдавию взаимовыгодным.