Кишинев оценил выплату долга «Газпрому» за счет роста тарифов

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан во вторник, 2 ноября, в эфире телеканала N4 сообщил, что Кишинев не намерен выплачивать долг «Газпрому» за счет повышения тарифа на топливо для населения.

Он пояснил, что в первую очередь предстоит провести аудит задолженности и проанализировать причины, приведшие к возникновению долга. В тоже время Чебан не стал исключать, что частично средства для погашения задолженности перед российской компанией планируется получить посредством повышения тарифа, поскольку часть долга образовалась в период с 2011 по 2015 годы, когда в Молдавии отказались увеличивать тарифы, несмотря на рост расходов «Молдовагаза».

«Долг будет выплачивать «Молдовагаз», потому что соглашение о возмещении долга «Газпрому» будет заключено между компаниями — это значит, что нам придется найти эти деньги. У нас есть дебиторы, есть активы, придется придерживаться определенной экономии, провести реорганизацию, которая будет касаться предприятий по транспортировке газа», — заявил Чебан.

Всего общий долг Молдавии перед «Газпромом» составляет около $7,5 млрд.

Кроме того, глава «Молдовагаз» подчеркнул, что у страны остается возможность пересмотреть контракт с «Газпромом», заключенный на прошлой неделе. По его словам, действующее соглашение заключено на хороших условиях, однако стороны могут обсудить новый контракт.

Согласно соглашению, контракт от 2006 года был продлен на пять лет, а стоимость газа для Молдавии вычисляется, исходя из формулы ценообразования с привязкой к нефтепродуктовой корзине и индексам европейской торговой площадки.

Накануне вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну заявил, что цена на газ для Молдавии по контракту с «Газпромом» может опуститься до $400 за тыс. куб. м в декабре. Кроме того, он отметил, что республика до конца 2022 года подпишет соглашение с Россией о сотрудничестве в области энергетики.

Также 1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом».

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения между «Молдовагазом» и «Газпромом».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона считает продление контракта по поставке газа в Молдавию взаимовыгодным.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Согласно новому контракту, республика выплатит эту задолженность. При этом топливо, которое поставлялось в Приднестровье, в этих выплатах не учитывалось.